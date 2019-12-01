México impone Récord Guinness con la imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Como parte de las acciones del Mundial Social rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, México estableció un nuevo Récord Guinness al lograr “La imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo”, consolidando una estrategia nacional enfocada en promover la participación ciudadana y fortalecer el posicionamiento internacional del país.

El logro se alcanzó en el estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez, donde 4 mil 757 personas dieron forma a una playera monumental de 48 metros de ancho, incluyendo las mangas, y 35.5 metros de alto, convirtiéndola en la más grande del mundo en su tipo.

Durante la actividad también se integró la representación de las 32 entidades federativas, identificadas mediante banderines, como símbolo de unidad nacional en el marco de la próxima justa mundialista.

Este récord es el primero de tres que el Gobierno de México contempla dentro de esta agenda nacional rumbo al Mundial 2026. El segundo reto se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en la Ciudad de México, donde se buscará realizar la clase de futbol más grande del mundo. El tercer desafío está programado para finales de mayo en Baja California Sur y consistirá en la creación del mural más grande con talento urbano local.