Cuitzeo: el municipio convertido en bastión y silencioso corredor del huachicol a las puertas de Morelia, Michoacán

Cuitzeo, Mich., a 27 de febrero de 2026.— A simple vista, el municipio conserva la estampa de un pueblo tranquilo: calles empedradas, fachadas coloniales y la inmensidad del lago como telón de fondo. Sin embargo, bajo esa postal apacible se acumulan señales preocupantes que apuntan a una actividad delictiva persistente: la perforación sistemática del ducto Salamanca – Morelia de Petróleos Mexicanos dentro de su territorio.

Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, la Fiscalía General de la República documentó al menos seis hallazgos de tomas clandestinas en distintos puntos del municipio, concentradas entre los kilómetros 72 y 80 del ducto. La repetición no es menor: se trata del mismo corredor, las mismas características técnicas y el mismo tipo de instalación, lo que sugiere una operación sostenida más que eventos aislados.

Un patrón que no cesa

Los comunicados oficiales presentan una estructura casi calcada en cada caso. Se informa que el apoderado legal de Seguridad Física interpuso denuncia, que personal de Salvaguarda Estratégica localizó una toma clandestina hermética y que se inició una carpeta de investigación. La narrativa cambia apenas en la fecha y el punto kilométrico, pero el fondo permanece intacto: la infraestructura energética vuelve a ser vulnerada.

Las llamadas “tomas herméticas”, descritas como niples soldados con válvulas de cierre rápido, evidencian conocimiento técnico y logística organizada. No se trata de perforaciones improvisadas, sino de mecanismos diseñados para extraer combustible de manera controlada, minimizar fugas y facilitar su transporte. Esta sofisticación implica una red que trasciende al ejecutor inmediato y que requiere coordinación en distintos niveles de operación.

Un solo detenido… y nada más

En noviembre del año pasado, la FGR obtuvo la vinculación a proceso de un hombre detenido en posesión de aproximadamente cuatro mil litros de gasolina y un arma de fuego. El caso fue presentado como un resultado concreto en materia de combate al robo de hidrocarburo. Sin embargo, la detención no estuvo acompañada de anuncios sobre desmantelamiento de estructuras mayores, aseguramientos de predios utilizados para almacenamiento o identificación de otros integrantes de la posible red.

El contraste es evidente: mientras se judicializa un caso individual, las perforaciones continúan apareciendo en el mismo tramo del ducto semanas después. La persistencia del fenómeno sugiere que el golpe fue, en el mejor de los casos, parcial.

¿Quién gobierna Cuitzeo?

Al frente del municipio se encuentra Rosa Elia Milán Pintor, presidenta municipal emanada del Partido del Trabajo para el periodo 2024–2027, quien ya había ocupado el cargo entre 2021 y 2024. Su trayectoria política ha estado marcada por un entorno de violencia que alcanzó incluso su esfera personal. Durante el proceso electoral de 2021, su esposo perdió la vida en un atentado armado, y en julio de 2025 la propia alcaldesa resultó herida tras un ataque en un restaurante del municipio, donde también fueron lesionados sus escoltas.

Estos hechos, aunque no han sido judicialmente vinculados de manera definitiva con estructuras específicas, han sido contextualizados por medios dentro del clima de inseguridad que atraviesa la región. La figura de la alcaldesa ha quedado así situada en el centro de un escenario complejo donde convergen violencia política, presión criminal y cuestionamientos sobre la capacidad institucional para contener fenómenos delictivos.

Silencio institucional vs crisis real

Frente a la reiteración de tomas clandestinas documentadas por la autoridad federal, la administración municipal no ha presentado públicamente diagnósticos detallados sobre la dimensión local del problema ni estrategias específicas de prevención territorial.

Tampoco se han difundido informes amplios sobre coordinación permanente con instancias estatales o federales que permitan dimensionar una política integral contra el robo de hidrocarburo en la zona rural del municipio.

El contraste entre la constancia de los hallazgos y la ausencia de posicionamientos sólidos alimenta la percepción de que la problemática se atiende más desde la reacción federal que desde una estrategia municipal articulada.

Cuitzeo en el mapa del crimen organizado

Cuitzeo se ubica en un punto estratégico a pocos minutos de Morelia y en conexión directa con Salamanca, corredor históricamente relevante por su infraestructura energética. En un estado donde han tenido presencia organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, la ubicación geográfica adquiere un peso adicional.

Aunque el municipio no registra de manera constante enfrentamientos de alto perfil, la continuidad de las perforaciones al ducto sugiere una dinámica más silenciosa: control logístico, operación económica y aprovechamiento de rutas sin necesidad de exhibiciones públicas de fuerza.

Los expedientes federales muestran que el problema no es esporádico. Cada nueva toma clandestina confirma que el corredor energético dentro de Cuitzeo sigue siendo vulnerado. En ese contexto, la pregunta central no es únicamente quién perfora el ducto, sino qué medidas estructurales se están implementando desde el ámbito local para impedir que la actividad se consolide.

Mientras el municipio conserva su imagen de tranquilidad, el subsuelo revela una realidad distinta. La repetición de investigaciones federales sin anuncios de desarticulaciones profundas expone una brecha entre la magnitud del fenómeno y la respuesta visible desde el gobierno municipal. Cuitzeo enfrenta así el desafío de evitar que el huachicol deje de ser un incidente recurrente para convertirse en un rasgo permanente de su identidad territorial.