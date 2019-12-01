Arriba al AIFA el trofeo del Mundial 2026; inicia gira por el país

Arriba al AIFA el trofeo del Mundial 2026; inicia gira por el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 15:50:03
Ciudad de México, 27 de febrero de 2026.- El trofeo de la Copa del Mundo aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido con una ceremonia protocolaria en la terminal FBO, destinada a la aviación general y ejecutiva, ubicada al oeste de la terminal de carga.

El canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó el acto de bienvenida al galardón, que recorrerá distintas ciudades del país como parte de su gira previa al torneo, del cual México será sede junto con Estados Unidos y Canadá.

Durante su mensaje, el funcionario aseguró que el país está preparado para recibir a visitantes de todo el mundo.

“México está listo para recibir a los visitantes de todas las latitudes con calidez, organización, seguridad y respeto. México es un país que se conduce con instituciones, que vive en un Estado de derecho que se fortalece todos los días, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

La llegada del trofeo marca el inicio de las actividades promocionales rumbo a la Copa del Mundo 2026, en la que México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres ediciones del torneo.

