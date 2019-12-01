Decomisan leones africanos y guacamayas, por no contar con los permisos correspondientes en vivienda de Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 20:46:12

Celaya, Guanajuato, a 27 de febrero de 2026.- Una leona africana de 8 años de edad, un león de 6 años, así como 2 guacamayas, macho y hembra de 13 años, fueron localizados en un inmueble de la comunidad Arboleda de San Rafael, por lo que al no presentar los permisos correspondientes, fueron asegurados por la Unidad Canina K9 de las Fuerza de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

“Durante patrullajes preventivos en esa zona, integrantes estatales detectaron un inmueble donde se encontraban animales considerados especies exóticas y protegidas”, indicó la Secretaría de Seguridad y Paz.

En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“El valor comercial estimado de las especies supera los 420 mil pesos. Más allá del aspecto económico, se trata de ejemplares cuya posesión está regulada por la Ley General de Vida Silvestre y requiere permisos, así como condiciones adecuadas para su manejo y resguardo”, informó la Secretaría.

“La Profepa procedió a su aseguramiento y continúan las actuaciones legales correspondientes ante la autoridad ambiental federal”.