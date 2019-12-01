Localizan camioneta abandonada con tres cadáveres adentro en las inmediaciones del fraccionamiento Arco San Pedro de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 16:38:16
Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- Abandonada a la orilla de la carretera Morelia-Pátzcuaro en las inmediaciones del fraccionamiento Arco San Pedro, fue hallada una camioneta con tres cuerpos sin vida en su interior.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se encontraba el vehículo con los cadáveres en su interior.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Civil, quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de tres individuos, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

