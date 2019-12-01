Localizan cadáver en estado de descomposición en Aquila, Michoacán 

17 de Diciembre de 2025
Aquila, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- El cuerpo putrefacto de una persona, fue localizado a la orilla de la carretera Aquila-Coalcomán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la comunidad de Maquilí, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona, el cual estaba en avanzado estado de descomposición, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

