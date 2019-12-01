Localizan bolsas de plástico con restos humanos en la colonia Izcalli Rinconada de Tultitlán, Estado de México

Tultitlán, Estado de México, a 23 de enero de 2026.- Padres de familia dieron aviso a las autoridades tras localizar dos bolsas de hule con restos humanos abandonadas la mañana de este viernes sobre la avenida Las Crisantemas, en la colonia Izcalli Rinconada, en San Pablo de las Salinas.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía municipal, quienes acordonaron el área para preservar la escena. Posteriormente, arribó personal de servicios periciales, forenses y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo se realizó en la zona oriente del municipio de Tultitlán, donde civiles detectaron las bolsas colocadas al pie de un árbol, junto a un tramo prolongado del muro perimetral, en un sector con alta densidad poblacional.

Este hecho se suma a otros incidentes similares registrados en el municipio, con lo que ascienden a al menos cinco los casos de restos humanos abandonados en bolsas de hule en distintas regiones de Tultitlán, ocurridos entre diciembre de 2025 y lo que va de enero de este año.