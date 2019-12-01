Localizan bolsas de plástico con restos humanos en la colonia Izcalli Rinconada de Tultitlán, Estado de México

Localizan bolsas de plástico con restos humanos en la colonia Izcalli Rinconada de Tultitlán, Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 20:05:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tultitlán, Estado de México, a 23 de enero de 2026.- Padres de familia dieron aviso a las autoridades tras localizar dos bolsas de hule con restos humanos abandonadas la mañana de este viernes sobre la avenida Las Crisantemas, en la colonia Izcalli Rinconada, en San Pablo de las Salinas.

Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía municipal, quienes acordonaron el área para preservar la escena. Posteriormente, arribó personal de servicios periciales, forenses y agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo se realizó en la zona oriente del municipio de Tultitlán, donde civiles detectaron las bolsas colocadas al pie de un árbol, junto a un tramo prolongado del muro perimetral, en un sector con alta densidad poblacional.

Este hecho se suma a otros incidentes similares registrados en el municipio, con lo que ascienden a al menos cinco los casos de restos humanos abandonados en bolsas de hule en distintas regiones de Tultitlán, ocurridos entre diciembre de 2025 y lo que va de enero de este año.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dan 20 años de prisión a mujer en Celaya por el homicidio de su hijastro y violencia familiar contra 3 menores de edad
Ataque armado deja un individuo sin vida en la colonia Benito Juárez de Uruapan, Michoacán
Fiscalía del Estado de Guanajuato informa de 18 víctimas en fosas clandestinas en Juventino Rosas y Villagrán
Localizan bolsas de plástico con restos humanos en la colonia Izcalli Rinconada de Tultitlán, Estado de México
Más información de la categoria
FGE de Michoacán sostiene reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Tarímbaro: Funcionamiento del MP y despojo, los temas
Cenobio Moreno: El bastión del Botox que el prófugo Silvano Aureoles remodeló con 11 millones; líder delictivo operaba en 19 inmuebles que ya fueron asegurados
Poder de Base descarta unidad con fracciones democráticas de la CNTE en Michoacán
De la búsqueda al funeral: Seis desaparecidos en Michoacán, hallados sin vida en un solo día: una familia y tres uruapenses, víctimas de inseguridad imparable
Comentarios