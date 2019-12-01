Ataque armado deja un individuo sin vida en la colonia Benito Juárez de Uruapan, Michoacán

Ataque armado deja un individuo sin vida en la colonia Benito Juárez de Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 20:25:03
Uruapan, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Benito Juárez de esta localidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Primera Privada de Aquiles Serdán, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron el cuerpo sin vida de una persona, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba
lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

