Dan 20 años de prisión a mujer en Celaya por el homicidio de su hijastro y violencia familiar contra 3 menores de edad

Celaya, Guanajuato, a 23 de enero de 2026.- Una mujer originaria del municipio de Celaya fue condenada a 20 años de prisión tras ser hallada responsable del asesinato de su hijastro, un niño de dos años de edad, así como de ejercer violencia familiar contra otros tres menores. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un juez declaró culpable a Yeraldy por los delitos de homicidio calificado y violencia familiar.

De acuerdo con la autoridad, “la autoridad judicial impuso una pena total de 20 años de prisión: 18 años por el homicidio calificado de un niño y 2 años adicionales por el delito de violencia familiar cometido en agravio de tres menores”.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2023, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Los Olivos, en la ciudad de Celaya, donde el menor fue sometido a constantes agresiones físicas. “Se acreditó que el menor fue víctima de violencia física extrema de manera reiterada, lo que provocó que perdiera el conocimiento y, horas más tarde, la vida”, detalló la Fiscalía.

Asimismo, los peritajes confirmaron que la causa del fallecimiento fue un traumatismo cerrado de abdomen derivado de los golpes propinados por la madrastra. “Asimismo, se demostró que, pese a la gravedad de las lesiones, la sentenciada no le proporcionó atención médica oportuna”, puntualizó.