Cenobio Moreno: El bastión del Botox que el prófugo Silvano Aureoles remodeló con 11 millones; líder delictivo operaba en 19 inmuebles que ya fueron asegurados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 19:37:41

Apatzingán, Mich., a 23 de enero de 2026.— El aseguramiento de 19 inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro “N”, alias “El Botox”, en la localidad de Cenobio Moreno, volvió a colocar bajo el reflector a una comunidad que hace menos de una década fue presentada por el entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo como ejemplo de reconstrucción social y desarrollo estatal.

Este viernes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y fuerzas federales, ejecutó 19 órdenes de cateo en dicha localidad, donde fueron localizadas dosis de presunta metanfetamina y marihuana, cartuchos calibre 7.62 y equipos de radiocomunicación, evidencia de una estructura criminal organizada y con arraigo territorial.

El operativo contrasta de forma directa con el discurso oficial de 2016–2017, cuando el gobierno de Aureoles declaró a Cenobio Moreno —también conocida como Las Colonias— como la primera “Comunidad Modelo” de Michoacán, destinando 11 millones de pesos de recursos públicos para obra urbana, espacios públicos e infraestructura básica, bajo la premisa de recuperar el tejido social en una de las zonas más golpeadas por la violencia en Tierra Caliente.

Un liderazgo criminal con control patrimonial

El perfil de “El Botox”, detenido un día antes en el municipio de Buenavista, refuerza la magnitud del contraste. Las autoridades lo señalan como objetivo prioritario, presuntamente vinculado con extorsión sistemática a productores citrícolas del Valle de Apatzingán y con el homicidio de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores de la región.

La localización de 19 propiedades relacionadas con un solo liderazgo criminal en una comunidad específica apunta a un control prolongado y estructural, más que a una presencia delictiva transitoria.

Obra pública sin control territorial

Aunque no existe evidencia judicial que vincule al gobierno de Silvano Aureoles con acuerdos con el crimen organizado, el caso revive cuestionamientos persistentes en la región: ¿cómo una comunidad intervenida con recursos públicos, presentada como símbolo de pacificación, terminó consolidándose como refugio y centro operativo de un grupo criminal?

Especialistas en seguridad han señalado que en regiones de alta conflictividad, la inversión en infraestructura sin una estrategia sostenida de control territorial y desmantelamiento criminal suele derivar en resultados contradictorios: espacios “normalizados” en lo urbano, pero capturados en lo real por organizaciones delictivas.

Un modelo que no resistió el tiempo

A casi una década del anuncio de la “Comunidad Modelo”, los cateos masivos, el decomiso de droga y armamento, y la presencia permanente de fuerzas federales evidencian que el proyecto no logró erradicar las dinámicas criminales en Cenobio Moreno.

El aseguramiento de los inmuebles de “El Botox” no solo representa un golpe operativo, sino que también reabre el debate sobre los límites de las políticas de desarrollo social en territorios dominados por el crimen, donde la ausencia de seguridad efectiva termina por neutralizar cualquier intento de transformación.

Hoy, Cenobio Moreno vuelve a ser noticia, no como ejemplo de recuperación, sino como recordatorio de que la obra pública, sin control del poder criminal, puede convertirse en fachada de una paz que nunca llegó.