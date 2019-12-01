Poder de Base descarta unidad con fracciones democráticas de la CNTE 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 18:13:38
Morelia, Michoacán, a 23 de enero de 2026.- José Luis Castillo Ferrel, líder estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XVIII, Poder de Base, descartó cualquier posibilidad de unirse con alguna de las dos fracciones magisteriales de los denominados "democráticos"

A poco más de cinco meses para la renovación de la dirigencia sindical de Poder de Base, Castillo Ferrel apuntó que van solos, con su propia dirigencia.

 El representante magisterial recordó que el relevo del comité se prevé en el mes de julio; comentó que, tres meses antes comienzan con los procesos de asambleas en las regiones.

Respecto a los llamados de unidad, Castillo Ferrel expresó que el más reciente intento convocado por algunos grupos magisteriales es "solo desde las cúpulas" y no refleja la participación ni el sentir de las bases.

Apuntó que Poder de Base se mantiene al margen de lo que llamó "intentos fallidos de unidad", los cuales consideró no contaron con el respaldo popular de los profesores y profesoras: "Lo demostraron en las marchas y eventos convocados que no tuvieron asistencia".

El líder magisterial insistió en que la unidad debe gestarse desde abajo y no desde los líderes.

Noventa Grados
