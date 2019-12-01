Fiscalía del Estado de Guanajuato informa de 18 víctimas en fosas clandestinas en Juventino Rosas y Villagrán

Guanajuato, Guanajuato, a 23 de enero de 2026.- Con un saldo preliminar de 18 personas sin vida, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que continúan de manera permanente los trabajos forenses, de investigación e identificación humana relacionados con dos hallazgos registrados en los municipios de Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán, bajo un enfoque científico, humanista y con respeto a las víctimas y sus familias.

La institución precisó que la información difundida se sustenta exclusivamente en actos de investigación pericial, ministerial y científica, con el propósito de garantizar certeza, transparencia y evitar especulaciones, mientras se avanza en la identificación plena de las personas localizadas.

Santa Cruz de Juventino Rosas: cinco víctimas en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de Franco Tavera, la Fiscalía tuvo conocimiento el 16 de enero de 2026 de la localización de personas sin vida, activándose de inmediato los protocolos de intervención forense.

Los trabajos se desarrollaron en tres intervenciones diferenciadas:

En la primera, realizada el 16 de enero, se levantaron dos cuerpos.

Durante la segunda intervención, el 20 de enero, se localizaron restos óseos y segmentos corpóreos.

En la tercera, efectuada el 21 de enero, se recuperaron tres cuerpos adicionales, además de diversos elementos óseos.

Hasta el momento, el saldo en este punto es de cinco cuerpos, de los cuales cuatro son de sexo indeterminado y uno femenino, así como restos óseos aún en análisis. Ninguna de las víctimas ha sido entregada, ya que los estudios genéticos continúan en proceso.

Villagrán: trece víctimas

En un segundo hecho, ocurrido el 4 de enero de 2026 en el municipio de Villagrán, se localizaron restos óseos humanos en una pileta utilizada para riego agrícola, ubicada en una zona cerril. Tras dos días de procesamiento pericial, se estableció la presencia de 13 personas.

De este total, 10 han sido identificadas mediante estudios genéticos y antropológicos, y cinco ya fueron entregadas de manera digna a sus familiares. La Fiscalía aclaró que las fichas de identificación continúan en actualización, por lo que existe la posibilidad de que algunos restos correspondan a personas ya identificadas o a otras aún no reconocidas.

La Fiscalía General del Estado reiteró que las labores forenses permanecen activas y que el proceso de identificación humana se mantiene de forma permanente, con el objetivo de brindar certeza jurídica y humana a las familias, garantizar el derecho a la verdad y permitir la entrega digna de las víctimas, informando oportunamente conforme se obtengan resultados técnicamente concluyentes.