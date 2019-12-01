Joven fallece ahogado en la presa de San Miguelito de la capital queretana

Joven fallece ahogado en la presa de San Miguelito de la capital queretana
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 18:59:45
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Querétaro, Querétaro, a 9 de julio de 2026.- Un joven de aproximadamente 25 años de edad, perdió la vida, luego de ingresar a nadar, a la presa de San Miguelito, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui.

Se conoció que el joven, se encontraba nadando, cuando su mascota, se metió a la presa, sin embargo, el perro comenzó a ahogarse, por lo que de inmediato intentó ayudarlo.

Al intentar rescatar a su perro, quien posteriormente salió por sus medios, el joven perdió la vida, ya que no logró salir del cuerpo de agua.

A la zona se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron el rescate del cuerpo, y posteriormente dieron parte a las autoridades para tomar conocimiento.

La zona fue acordonada y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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