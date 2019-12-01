Localizan a un hombre sin vida en una comunidad de Madero, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 18:56:02

Madero, Michoacán, 26 de septiembre de 2026.- Tirado a un costado de un camino de terracería fue encontrado el cadáver de un hombre en la localidad de Llano Grande, perteneciente a este municipio, hasta el momento se desconoce causas de muerte.

Al respecto se informó que habitantes de la zona reportaron la presencia de una persona inconsciente, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

Al llegar, los uniformados localizaron al masculino al revisarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento se desconoce su identidad y las causas que provocaron su muerte.

Como señas para facilitar su identificación, se informó que vestía camisa de manga larga color azul cielo y pantalón de mezclilla negro.

Los policías acordonaron el camino y notificaron a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, especialistas de la Fiscalía de Michoacán se trasladaron al sitio y realizaron las investigaciones correspondientes y el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense, donde los médicos forense se encargarán de la necropsia para determinar las causa de muerte.