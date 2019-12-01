Familiares de los 43 normalistas marchan en CDMX a 12 años de su desaparición

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 16:32:13

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2026.- Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan este sábado la Marcha Nacional en la Ciudad de México, a la que también se sumaron distintos colectivos y organizaciones para exigir avances en el esclarecimiento del caso.

Previo al inicio de la movilización, alrededor de 39 autobuses ingresaron a la capital por la caseta de Tlalpan para incorporarse a los contingentes que participan en la marcha.

El paso de los manifestantes podría provocar cierres temporales y complicaciones viales en las calles que forman parte de la ruta, además de algunas zonas cercanas al Centro Histórico. Las vialidades serán cerradas conforme avance la movilización.

Para quienes necesiten circular por la zona durante la tarde, algunas alternativas son Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga y Chapultepec. Sin embargo, estas opciones podrían cambiar dependiendo de los cierres que realicen las autoridades.

La movilización se lleva a cabo a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Desde entonces, sus familiares y organizaciones han mantenido actividades y movilizaciones para exigir que se esclarezca qué ocurrió con los normalistas.