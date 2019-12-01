En la costa michoacana levantan barreras con más de 2 mil costales para contener el oleaje

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 18:41:44

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 26 de septiembre de 2026.- Con la finalidad de contener el fuerte oleaje y las afectaciones provocadas por el huracán “Polo” los cuerpos de emergencia se han movilizado en comunidades de la costa michoacana, donde fueron colocados 2 mil 250 costales de arena para levantar una barrera de contención y tratar de frenar el avance del mar.

Dichas acciones se concentran en las localidades costeras afectadas por el fenómeno meteorológico, donde personal naval de la Décima Sexta Zona Naval desplegó maquinaria y elementos para retirar escombros, limpiar zonas dañadas y reforzar los puntos considerados de mayor riesgo.

Ante el incremento del oleaje, los costales fueron colocados como una barrera para proteger áreas vulnerables, mientras continúan los recorridos por tierra para detectar posibles daños y auxiliar a las familias que permanecen en la zona.

Como parte de la emergencia, 232 despensas se ha distribuido entre habitantes afectados, además de apoyar en el traslado de personas hacia los albergues habilitados para mantenerlas fuera de las zonas de peligro.

Las labores se realizan dentro del Plan Marina y en coordinación con Protección Civil, mientras continúa la vigilancia sobre las condiciones del mar y la evolución de “Polo”.

La emergencia todavía no termina. Las autoridades mantienen recorridos de reconocimiento, seguridad y vigilancia ante el riesgo que representa el oleaje elevado para las poblaciones asentadas a lo largo de la costa de Michoacán.

Para solicitar apoyo ante alguna emergencia, la Secretaría de Marina mantiene disponible el número 800 MARINA (627 462).