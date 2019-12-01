“¡Síguete riendo, perro!”: el grito que rompió el silencio tras fallo contra ex periodista consentido del silvanismo en Michoacán; podría pasar toda su vida en la cárcel

Morelia, Mich., a 25 de septiembre de 2026.— El silencio que dominó los últimos minutos de la audiencia en la Sala 5, ubicada a un costado del Cereso David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, terminó convertido en llanto cuando el juez emitió el fallo de culpabilidad contra el experiodista Alejandro V. Verónica Huante Parra, víctima en el proceso; su madre, Verónica Parra, y su abuela rompieron en lágrimas y se abrazaron con fuerza después de escuchar la resolución que habían esperado durante años.

Las tres mujeres lloraron sin intentar contenerse. La escena reflejaba la tensión acumulada durante un proceso judicial que se prolongó por más de cuatro años y que llevó a la familia de audiencia en audiencia hasta llegar al juicio oral. El juzgador determinó finalmente la responsabilidad penal de Alejandro V. por los delitos de violación y abusos deshonestos denunciados por Verónica, hija de quien había sido pareja sentimental del ahora declarado culpable y a quien diversos medios han identificado como su exhijastra.

“¡SÍGUETE RIENDO, PERRO!”

La tensión no terminó con la lectura del fallo. Al concluir la audiencia, Verónica Parra se dirigió hacia quien fuera su pareja sentimental y lanzó una frase que terminó marcando la jornada: “¡Síguete riendo, perro!”. Alejandro V. no respondió ni volteó, y momentos después fue retirado esposado de un brazo y bajo custodia de un policía procesal que permaneció detrás de él durante la audiencia.

La madre explicó posteriormente que su reacción estaba relacionada con lo vivido durante el largo procedimiento judicial. Según su versión, Alejandro V. se consideraba una persona “intocable” e “influyente” y llegó a burlarse de ella y de su hija durante diferentes audiencias. Parra aseguró que esa actitud se habría presentado incluso el jueves 24 de septiembre, durante una de las últimas jornadas del juicio.

Horas después del fallo, Verónica Parra volvió sobre el tema mediante una publicación en Facebook. “Muchas veces se burló”, escribió antes de cuestionar a personas cercanas al acusado y a periodistas de distintos medios que, según afirmó, se negaron a publicar sobre el caso. Para la madre, la resolución representó el momento en que su hija finalmente obtuvo una respuesta de la justicia después de años de procedimiento, por lo que cerró su mensaje retomando las palabras que había lanzado al finalizar la audiencia: “SÍGUETE RIENDO, PERRO!!!”

DE LAS REDACCIONES A UN FALLO DE CULPABILIDAD

Alejandro V. desarrolló durante años actividades profesionales dentro del periodismo michoacano y, en distintas etapas de su trayectoria, colaboró con medios de comunicación locales y nacionales. Su situación cambió después de las acusaciones que dieron origen al procedimiento penal y que terminaron llevándolo ante un tribunal, donde permaneció privado de la libertad durante más de dos años mientras avanzaba el proceso.

El caso llegó finalmente a juicio oral y durante las distintas audiencias fueron presentados testimonios, peritajes y otros elementos de prueba. La Fiscalía y la asesoría jurídica de la víctima sostuvieron durante sus alegatos finales que esos elementos permitían acreditar los delitos y la responsabilidad penal de Alejandro V., por lo que solicitaron al juzgador una resolución condenatoria y la aplicación de una pena severa.

La defensa sostuvo una posición completamente distinta y pidió la absolución. Los abogados cuestionaron la solidez de los testimonios presentados por la parte acusadora y argumentaron que existían deficiencias en los elementos científicos aportados al juicio, además de sostener que las pruebas no eran suficientes para demostrar la responsabilidad penal de su representado. Después de escuchar a ambas partes y valorar los elementos desahogados durante el juicio, el juez rechazó la pretensión absolutoria y emitió un fallo de culpabilidad contra Alejandro V.

UNA FAMILIA QUE ESPERÓ AÑOS POR EL FALLO

Para Verónica y su familia, la resolución representó el desenlace de una etapa que comenzó años atrás. La víctima era menor de edad cuando, de acuerdo con los hechos que fueron materia del juicio, ocurrieron las agresiones por las que Alejandro V. terminó sentado ante un juez. El acusado mantenía entonces una relación sentimental con la madre de Verónica y convivía dentro del entorno familiar, circunstancia que también formó parte del contexto presentado durante el procedimiento.

El vínculo entre acusado y víctima convirtió el caso en una historia particularmente dolorosa para la familia. No se trataba, según lo expuesto durante el proceso, de una persona ajena al entorno de la menor, sino de la pareja de su madre y de alguien que convivía con ellas. Distintos medios se han referido por ello a Verónica como su exhijastra, aunque esa expresión describe fundamentalmente la relación familiar y de convivencia y no necesariamente la existencia de un parentesco jurídico derivado de matrimonio o adopción.

FALTA CONOCER CUÁNTOS AÑOS PASARÁ EN PRISIÓN

Aunque el fallo de este viernes establece la responsabilidad penal de Alejandro V., el procedimiento todavía no concluye. El juez fijó para el próximo 5 de octubre, a las 13:30 horas, la audiencia de individualización de sanciones, en la que deberá establecerse la pena concreta que corresponda por los delitos acreditados y las circunstancias consideradas dentro del proceso.

La representación jurídica de la víctima ha manifestado que buscará una sanción elevada y ha señalado públicamente diferentes estimaciones sobre los años de prisión que podrían imponerse. Sin embargo, cualquier cifra difundida antes de la audiencia debe considerarse únicamente una expectativa o cálculo de las partes, pues será el juez quien determine la pena definitiva. Hasta entonces, lo jurídicamente establecido es que Alejandro V. fue declarado culpable; el número de años que deberá cumplir en prisión continúa pendiente.

“HOY UNA VÍCTIMA ALCANZA JUSTICIA”

Afuera de la Sala 5, las discusiones jurídicas quedaron momentáneamente en segundo plano. Verónica, su madre y su abuela permanecieron abrazadas mientras lloraban después de escuchar la resolución. Para ellas era el final de una etapa marcada por denuncias, audiencias y años de espera, aunque todavía falta la audiencia en la que se conocerá la sanción que enfrentará el experiodista.

Verónica Parra resumió posteriormente su reacción con una frase publicada en redes sociales: “Hoy una víctima alcanza justicia y un violador es declarado culpable”. También dirigió fuertes reproches contra quienes, según su versión, se burlaron, guardaron silencio o protegieron al acusado durante estos años. Su mensaje terminó de la misma forma que aquella tensa escena a las puertas de la sala: recordando el grito que lanzó contra su expareja después de conocer el fallo.

El próximo 5 de octubre la familia deberá regresar nuevamente ante el tribunal. Esta vez la discusión ya no estará centrada en determinar la responsabilidad penal de Alejandro V., sino en establecer la sanción que deberá cumplir. Mientras llega esa audiencia, la imagen que dejó la jornada fue la de tres generaciones de mujeres abrazadas y llorando después de escuchar una resolución que esperaron durante años, mientras el hombre declarado culpable era retirado de la sala bajo custodia.