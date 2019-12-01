Ernesto Ruffo deja el Altiplano y continuará su proceso penal en su domicilio en Ensenada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 18:01:25

Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2026.- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue trasladado este sábado a su domicilio en Ensenada, donde continuará su proceso penal, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El traslado se realizó alrededor de las 16:18 horas, luego de que un juez de control modificara la medida cautelar que mantenía al exmandatario en prisión. Elementos de la Guardia Nacional participaron en el operativo para sacarlo del Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como el Altiplano.

Ruffo Appel enfrenta acusaciones relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos y delincuencia organizada. Con la resolución judicial, dejará de permanecer en el penal ubicado en Almoloya de Juárez y continuará su proceso desde su domicilio en Baja California.

La SSPC confirmó el cumplimiento de la resolución judicial, aunque no dio a conocer mayores detalles sobre las condiciones específicas que deberá cumplir el exgobernador mientras continúa su proceso penal.