Aseguran cuatro vehículos con reporte de robo y alteraciones en sus medios en Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Michoacán, 26 de septiembre de 2026.- Tras la implementación de acciones operativas interinstitucionales para la prevención y combate al delito, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, aseguró un vehículo y tres motocicletas —tres con reporte de robo y una con alteraciones en sus medios de identificación— en diversos operativos realizados en este municipio.

Sobre el particular se informó que en una primera intervención, personal de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Guardia Civil (GC) y Seguridad Vial, realizaban un recorrido de prevención sobre la avenida Joaquín Amaro, esquina con Francisco I. Madero, en la colonia Lázaro Cárdenas, cuando le marcaron el alto al conductor de una camioneta marca Jeep, tipo pick-up, color gris, que tras una revisión resultó con reporte de robo, por lo que el conductor fue detenido.

Posteriormente, sobre la avenida Constituyentes, en la colonia Satélite, los agentes detectaron a un motociclista que mostró una actitud evasiva, por lo que le indicaron detenerse. Al revisar la unidad —marca Italika, FT-150, color rojo—, se constató que cuenta con reporte de robo activo. Por este motivo, el vehículo fue asegurado y se procedió a la detención del chofer.

En otra acción fue detenido un hombre, luego de que se le inspeccionara una motocicleta marca Italika, FT-150, color azul con negro que tripulaba, la cual presentaba el número de identificación esmerilado.

Finalmente, en un camino de terracería, los elementos localizaron en estado de abandono una motocicleta marca Italika, línea ZW125, color negro con blanco. Al verificar sus antecedentes vehiculares se confirmó que contaba con reporte de robo activo, por lo que también fue asegurada.

Los detenidos y las unidades automotrices fueron puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.