Aseguran un paquete de estupefacientes en la Central de Autobuses de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 18:34:18

Uruapan, Michoacán, 26 de septiembre de 2026.- Como resultado de una acción operativa en la que participó el binomio canino “Marshall”, se logró localizar un paquete con marihuana que había sido abandonado en uno de los andenes de la Central de Autobuses de Uruapan.

El aseguramiento se registró durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos policiales acompañados del binomio canino en el interior de la terminal.

Al pasar por uno de los andenes, “Marshall” realizó un marcaje sobre una bolsa que se encontraba aparentemente abandonada, situación que alertó a los uniformados.

Los agentes procedieron a inspeccionarla y localizaron en su interior una bolsa transparente con hierba verde seca, cuyas características eran similares a las de la marihuana.

La droga fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente, que se encargará de determinar el peso y confirmar mediante los análisis correspondientes el tipo de sustancia localizada.

En el lugar no hubo personas detenidas y hasta el momento se desconoce quién dejó el paquete en el andén o cuál era su destino.

El hallazgo se suma a otros aseguramientos realizados en la Central de Autobuses de Uruapan, donde anteriormente han sido detectadas armas de fuego y diversas sustancias ilícitas.