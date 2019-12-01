Decomisan más de 49 toneladas de precursores químicos en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 09:20:45

Culiacán, Sinaloa, a 26 de septiembre 2026.- Personal de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), localizó y decomisó más de 49 toneladas de precursores químicos, municiones y diversos indicios.

Según la información oficial, el operativo se ejecutó en el poblado El Diez, en las inmediaciones de la carretera costera Culiacán-Mazatlán, en el estado de Sinaloa.

Se detalló que, agentes de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), atendieron un reporte ciudadano sobre posibles actividades ilícitas en un predio.

Al movilizarse al sitio, los uniformados encontraron una cortina semiabierta y en el interior del inmueble visualizaron chalecos, cargadores, costales y bidones que desprendían un fuerte olor a sustancias químicas.

Tras conseguir una orden de cateo, efectivos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de peritos especializados de la institución llevaron a cabo la acción operativa.

En el lugar las autoridades aseguraron los siguientes materiales y sustancias almacenados en costales, cajas, bidones y tambos:

Sosa cáustica: Aproximadamente 18 mil 100 kilos.

Ácido tartárico: Alrededor de 25 mil 975 kilos.

Acetato de plomo: Cerca de 950 kilos.

Cianuro de sodio: Aproximadamente cuatro mil 725 kilos.

Ácido clorhídrico: Cerca de 12 mil litros.

Sustancias por determinar: 33 mil 490 litros y 225 kilos.

De igual forma decomisaron cargadores y cartuchos para armas de fuego, dos chalecos tácticos, un vehículo tipo montacargas y el inmueble en cuestión.