Identifican a víctimas de ataque armado en Tenencia Santa María de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 21:25:33

Morelia, Michoacán, a 16 de julio de 2026.- Como Luis Manuel “N”, de 35 años fue identificado el hombre que murió en el ataque a balazos en la Tenencia Santa María de Guido de esta ciudad de Morelia, el herido es Fidel “N”, de 44 años.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta tarde-noche de jueves en la tienda de abarrotes "Don Chucho" ubicada en la calle Manuel José Othón, fueron atacados a balazos dos hombres.

Tras el hecho, ene el lugar perdió la vida Luis Manuel “N”, de 35 años, mientras que Fidel “N”, de 44 años, resultó herido.

Hechos que siguen siendo investigados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para esclarecer lo ocurrido, así como identificar a los responsables.