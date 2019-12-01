Localizan a joven sin vida dentro de un canal en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 12:03:09
Querétaro, Querétaro, a 25 de agosto 2025.- Esta mañana, se registró una importante movilización de servicios de emergencias y elementos policiales en un canal ubicado entre las colonias Tabachines y Carrillo Puerto, en donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona.

Aparentemente se trataba de Matías Gómez , quien fue reportado como no localizado el pasado viernes, luego de la fuerte lluvia que se registró en la capital queretana.

Esta mañana se reportó el hallazgo de un cuerpo, en el canal ubicado entre la calle prolongación 18 de Marzo y calle San José, por lo que rápidamente se movilizaron autoridades y servicios de emergencias.

Tras el hallazgo, se realizaron las diligencias correspondientes, posteriormente el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue para la autopsia de ley.

Cabe hacer mención, que el Gobernador del Estado Mauricio Kuri, confirmó que se trata de Matías Gómez, sin embargo, se espera el término de la autopsia por parte de la Fiscalía General del Estado.

