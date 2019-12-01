Localizan a hombre sin vida tras presuntamente ser atropellado en la Carretera Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 07:51:57

Montemorelos, Nuevo León, 22 de enero del 2026.- El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la noche del miércoles a la orilla de la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 186, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades federales.

De acuerdo con los primeros indicios, la víctima habría sido atropellada por un vehículo, quien quedó tendida sobre el acotamiento en los carriles con dirección de norte a sur.

Al arribo de elementos de Protección Civil, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió al resguardo de la zona para evitar riesgos a los automovilistas.

El área fue asegurada por personal de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes quedaron a cargo del sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la identidad del fallecido.