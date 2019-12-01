Localizan a hombre sin vida tras presuntamente ser atropellado en la Carretera Nacional

Localizan a hombre sin vida tras presuntamente ser atropellado en la Carretera Nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 07:51:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Montemorelos, Nuevo León, 22 de enero del 2026.- El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la noche del miércoles a la orilla de la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 186, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades federales.

De acuerdo con los primeros indicios, la víctima habría sido atropellada por un vehículo, quien quedó tendida sobre el acotamiento en los carriles con dirección de norte a sur.

Al arribo de elementos de Protección Civil, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió al resguardo de la zona para evitar riesgos a los automovilistas.

El área fue asegurada por personal de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes quedaron a cargo del sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la identidad del fallecido.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Encuentran persona sin vida en la comunidad de La Trinidad, en Querétaro
Incendio consume taller mecánico en la colonia Valle de Aragón de Corregidora, Querétaro
Muere motociclista en la autopista México-Querétaro 
Matan a tiros a un sujeto en la localidad de Santa Matilde en San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Reportan bloqueos carreteros en la Apatzingán-Buenavista tras captura de "El Bótox"
El Bótox: líder criminal que convirtió a su familia en una estructura delictiva de poder en Michoacán
Quién es “El Bótox”, el líder criminal que sembró extorsión y terror en Michoacán; fue recapturado tras ser puesto en libertad en el 2018
Cae “El Botox”, líder criminal, objetivo prioritario y presunto extorsionador de limoneros en Michoacán; habría asesinado a Bernardo Bravo
Comentarios