Detienen a 8 personas ligadas al robo de transporte de carga en el Edomex

Detienen a 8 personas ligadas al robo de transporte de carga en el Edomex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 09:48:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tecámac, Estado de México, a 22 de enero 2026.- Personal de seguridad municipal y estatal capturó a ocho personas presuntamente implicadas en el robo a transporte de carga en el Estado de México.

De acuerdo con información oficial, agentes de la Guardia Civil de Tecámac, en coordinación con la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la Secretaría de Seguridad del Estado, aseguraron un inmueble utilizado para actividades ilícitas.

Se detalló que los elementos de seguridad localizaron tractocamiones que eran desvalijados en ese momento en un predio ubicado en Finca San Miguel, en la comunidad de Santiago Zacualuca.

Por lo anterior ejecutaron el operativo e incautaron armas de fuego e inhibidores de señal, herramientas que los grupos delictivos emplean para bloquear los sistemas de rastreo GPS y facilitar el traslado de las unidades robadas.

Las investigaciones preliminares indican que las unidades fueron hurtadas, principalmente en la autopista México-Querétaro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Encuentran persona sin vida en la comunidad de La Trinidad, en Querétaro
Incendio consume taller mecánico en la colonia Valle de Aragón de Corregidora, Querétaro
Muere motociclista en la autopista México-Querétaro 
Matan a tiros a un sujeto en la localidad de Santa Matilde en San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Reportan bloqueos carreteros en la Apatzingán-Buenavista tras captura de "El Bótox"
El Bótox: líder criminal que convirtió a su familia en una estructura delictiva de poder en Michoacán
Quién es “El Bótox”, el líder criminal que sembró extorsión y terror en Michoacán; fue recapturado tras ser puesto en libertad en el 2018
Cae “El Botox”, líder criminal, objetivo prioritario y presunto extorsionador de limoneros en Michoacán; habría asesinado a Bernardo Bravo
Comentarios