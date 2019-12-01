Detienen a 8 personas ligadas al robo de transporte de carga en el Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 09:48:09

Tecámac, Estado de México, a 22 de enero 2026.- Personal de seguridad municipal y estatal capturó a ocho personas presuntamente implicadas en el robo a transporte de carga en el Estado de México.

De acuerdo con información oficial, agentes de la Guardia Civil de Tecámac, en coordinación con la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la Secretaría de Seguridad del Estado, aseguraron un inmueble utilizado para actividades ilícitas.

Se detalló que los elementos de seguridad localizaron tractocamiones que eran desvalijados en ese momento en un predio ubicado en Finca San Miguel, en la comunidad de Santiago Zacualuca.

Por lo anterior ejecutaron el operativo e incautaron armas de fuego e inhibidores de señal, herramientas que los grupos delictivos emplean para bloquear los sistemas de rastreo GPS y facilitar el traslado de las unidades robadas.

Las investigaciones preliminares indican que las unidades fueron hurtadas, principalmente en la autopista México-Querétaro.