Incendio consume taller mecánico en la colonia Valle de Aragón de Corregidora, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 10:02:39
Corregidora, Querétaro, 22 de enero del 2026.- La madrugada de este jueves, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la colonia Valle de Aragón, en donde se reportó el incendio de un inmueble, tratándose aparentemente de un taller mecánico en el municipio de Corregidora, Querétaro.

Fue a través de la línea única de emergencias 911, en donde se reportó el fuego, rápidamente, al lugar, se movilizaron los rescatistas así como elementos de la Policía Municipal de Corregidora.

Una vez en el lugar, elementos de Protección Civil de Corregidora, comenzaron a sofocar el incendio, el cual dejó importantes daños materiales y afortunadamente se descartaron personas heridas.

La zona fue abanderada por policías municipales, quienes tomaron conocimiento del incendio, y auxiliaron a los servicios de emergencias para que sofocaran el fuego.

