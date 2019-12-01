Muere motociclista en la autopista México-Querétaro 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 10:01:48
San Juan del Río, Querétaro, a 22 de enero 2026.- Fatal accidente, se registró en la autopista federal 57 México-Querétaro, en donde un motociclista se impactó contra una unidad pesada, la cual se retiró del lugar.

El accidente ocurrió, sobre el kilómetro 143, entre los municipios de Polotitlan y San Juan del Río, aparentemente por el presunto exceso de velocidad, en el que transitaba el motociclista, lo que ocasionó el choque y posteriormente su fallecimiento.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, de inmediato, cuerpos de emergencias se movilizaron a la zona, quienes al arribar, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente y esperar el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

