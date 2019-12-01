Matan a tiros a un sujeto en la localidad de Santa Matilde en San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 09:48:13

San Juan del Río, Querétaro, 22 de enero del 2026.- Un hombre de aproximadamente 30 años de edad, fue ultimado a balazos al exterior de su domicilio, ubicado en la calle 5 de Mayo, en la localidad de Santa Matilde, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Presuntamente, al menos dos sujetos armados a bordo de una camioneta, se aproximaron a la víctima y posteriormente realizaron las detonaciones, que le causaron su muerte.

Posteriormente los presuntos responsables, abordaron el vehículo y huyeron del lugar, con rumbo desconocido y evitar su detención por parte de las autoridades.

La zona fue acordonada por policías municipales de la demarcación y policías estatales, quienes posteriormente implementaron un dispositivo de búsqueda, sin que tuviera algún éxito.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente embalaron en cuerpo para trasladarlo a la morgue.