Matan a tiros a un sujeto en la localidad de Santa Matilde en San Juan del Río, Querétaro

Matan a tiros a un sujeto en la localidad de Santa Matilde en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 09:48:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, 22 de enero del 2026.- Un hombre de aproximadamente 30 años de edad, fue ultimado a balazos al exterior de su domicilio, ubicado en la calle 5 de Mayo, en la localidad de Santa Matilde, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Presuntamente, al menos dos sujetos armados a bordo de una camioneta, se aproximaron a la víctima y posteriormente realizaron las detonaciones, que le causaron su muerte.

Posteriormente los presuntos responsables, abordaron el vehículo y huyeron del lugar, con rumbo desconocido y evitar su detención por parte de las autoridades.

La zona fue acordonada por policías municipales de la demarcación y policías estatales, quienes posteriormente implementaron un dispositivo de búsqueda, sin que tuviera algún éxito.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente embalaron en cuerpo para trasladarlo a la morgue.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Encuentran persona sin vida en la comunidad de La Trinidad, en Querétaro
Incendio consume taller mecánico en la colonia Valle de Aragón de Corregidora, Querétaro
Muere motociclista en la autopista México-Querétaro 
Matan a tiros a un sujeto en la localidad de Santa Matilde en San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Reportan bloqueos carreteros en la Apatzingán-Buenavista tras captura de "El Bótox"
El Bótox: líder criminal que convirtió a su familia en una estructura delictiva de poder en Michoacán
Quién es “El Bótox”, el líder criminal que sembró extorsión y terror en Michoacán; fue recapturado tras ser puesto en libertad en el 2018
Cae “El Botox”, líder criminal, objetivo prioritario y presunto extorsionador de limoneros en Michoacán; habría asesinado a Bernardo Bravo
Comentarios