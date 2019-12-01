Quién es “El Bótox”, el líder criminal que sembró extorsión y terror en Michoacán; fue recapturado tras ser puesto en libertad en el 2018

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 08:24:04

Morelia, Michoacán, 22 de enero del 2026.- César Alejandro S, alias “El Bótox”, es señalado por autoridades federales y estatales como uno de los principales generadores de violencia en Michoacán y presunto líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, organización con fuerte presencia en la región de Tierra Caliente.

Su nombre aparece vinculado a homicidios, secuestros y esquemas sistemáticos de extorsión, principalmente contra productores de limón, comerciantes y pobladores.

De acuerdo con información de inteligencia, “El Bótox” encabezaba redes de cobro de derecho de piso que impactaron directamente la economía regional. Las autoridades documentaron que las extorsiones atribuidas a los grupos bajo su mando provocaron el cierre de al menos 32 empacadoras de limón en Michoacán, generando pérdidas millonarias y temor entre el sector productivo.

Instancias de seguridad lo identifican como autor material e intelectual de múltiples crímenes, entre ellos el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder del sector limonero, asesinado en octubre del año pasado en un rancho ubicado entre Cenobio Moreno y la carretera Apatzingán–Buenavista. Este crimen marcó un punto de quiebre en las investigaciones en su contra.

Las indagatorias señalan que Los Blancos de Troya forman parte de los llamados Cárteles Unidos de Michoacán, a los que se atribuyen extorsiones sistemáticas y control territorial en distintas zonas del estado. Además, se estableció una alianza con el grupo criminal Los Viagras, con operaciones en varios municipios.

Los reportes oficiales también refieren vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), presuntamente facilitados por su hijo, César Alejandro Sepúlveda Valencia, detenido en octubre pasado en Apatzingán por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El historial criminal de Sepúlveda Arellano incluye una detención previa en 2018 por parte del Ejército Mexicano; sin embargo, recuperó su libertad y volvió a operar, acumulando nuevas órdenes de aprehensión por homicidio, extorsión y secuestro, confirmadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Este viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó su detención durante un megaoperativo federal, ejecutado de manera coordinada por fuerzas federales y estatales, tras considerarlo un objetivo prioritario por su papel como líder criminal y su capacidad de generación de violencia.

Las autoridades informaron que el arresto de “El Bótox” representa un golpe a la estructura operativa y financiera de Los Blancos de Troya y afirmaron que continuarán las investigaciones para desarticular al resto de la red delictiva que operaba bajo su mando.