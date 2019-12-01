Cae “El Botox”, líder criminal, objetivo prioritario y presunto extorsionador de limoneros en Michoacán; habría asesinado a Bernardo Bravo

Cae “El Botox”, líder criminal, objetivo prioritario y presunto extorsionador de limoneros en Michoacán; habría asesinado a Bernardo Bravo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 08:05:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, 22 de enero del 2026.- En un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, fue detenido Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán, señalado como principal extorsionador de productores de limón y presunto responsable de diversos homicidios, como el de Bernardo Bravo, quien era líder del Tianguis Limonero en Apatzingán.

La detención fue resultado de una acción coordinada entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y autoridades estatales.

De acuerdo con información oficial, “El Botox” es considerado una figura clave en actividades criminales que afectaban directamente al sector agrícola, particularmente mediante cobro de extorsiones a limoneros, así como en hechos violentos registrados en la entidad.

Las autoridades informaron que se continuará proporcionando información conforme avancen las investigaciones y el proceso legal correspondiente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Encuentran persona sin vida en la comunidad de La Trinidad, en Querétaro
Incendio consume taller mecánico en la colonia Valle de Aragón de Corregidora, Querétaro
Muere motociclista en la autopista México-Querétaro 
Matan a tiros a un sujeto en la localidad de Santa Matilde en San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Reportan bloqueos carreteros en la Apatzingán-Buenavista tras captura de "El Bótox"
El Bótox: líder criminal que convirtió a su familia en una estructura delictiva de poder en Michoacán
Quién es “El Bótox”, el líder criminal que sembró extorsión y terror en Michoacán; fue recapturado tras ser puesto en libertad en el 2018
Cae “El Botox”, líder criminal, objetivo prioritario y presunto extorsionador de limoneros en Michoacán; habría asesinado a Bernardo Bravo
Comentarios