Cae “El Botox”, líder criminal, objetivo prioritario y presunto extorsionador de limoneros en Michoacán; habría asesinado a Bernardo Bravo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 08:05:02

Apatzingán, Michoacán, 22 de enero del 2026.- En un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, fue detenido Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán, señalado como principal extorsionador de productores de limón y presunto responsable de diversos homicidios, como el de Bernardo Bravo, quien era líder del Tianguis Limonero en Apatzingán.

La detención fue resultado de una acción coordinada entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y autoridades estatales.

De acuerdo con información oficial, “El Botox” es considerado una figura clave en actividades criminales que afectaban directamente al sector agrícola, particularmente mediante cobro de extorsiones a limoneros, así como en hechos violentos registrados en la entidad.

Las autoridades informaron que se continuará proporcionando información conforme avancen las investigaciones y el proceso legal correspondiente.