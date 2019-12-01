Reportan bloqueos carreteros en la Apatzingán-Buenavista tras captura de "El Bótox"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 09:01:01

Apatzingán, Michoacán, 22 de enero del 2026.- La carretera Apatzingán–Buenavista fue bloqueada por sujetos armados que atravesaron vehículos para interrumpir el tránsito, generando alarma entre automovilistas y pobladores de la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Los hechos ocurrieron horas después de un operativo federal, que resultó en la captura del líder criminal César N, alias "El Bótox".

De acuerdo con reportes preliminares, los bloqueos estarían directamente relacionados con la detención de César Alejandro S, alias “El Bótox”, identificado por autoridades como líder criminal de Los Blancos de Troya, grupo ligado a Los Viagras y considerado uno de los principales generadores de violencia en la región.

En el punto carretero, hombres armados utilizaron sus propios vehículos para cerrar ambos sentidos de la vía, impidiendo el paso de unidades particulares y de transporte de carga.

La situación provocó temor entre conductores y la suspensión temporal de actividades en comunidades cercanas.

La captura de El Bótox, confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, representa un golpe contra las estructuras dedicadas a la extorsión de productores agrícolas, particularmente del sector limonero.