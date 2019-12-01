Localizan a hombre sin cabeza en Culiacán, Sinaloa; cuerpo estaba abandonado en un callejón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 08:50:42

Culiacán, Sinaloa, a 22 de agosto 2025.- El cuerpo sin cabeza de un hombre envuelto en bolsas de plástico negras, fue localizado en el Callejón Ignacio Zaragoza, ubicado en el segundo cuadro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se realizó luego de que una persona anónima reportara la presencia de un cadáver en la zona citada; además, se informó que la cabeza de la víctima estaba dentro de una caja en las cercanías de una plaza comercial.

Al lugar se movilizó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes levantaron el cuerpo y lo enviaron al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital sinaloense.

Cabe mencionar que con la localización de esta víctima, suman nueve casos parecidos en los últimos tres meses en la entidad, cuatro de ellos aparecieron colgados, sin cabeza, en un puente vial, sobre la carretera México-Nogales a la salida norte de la ciudad de Culiacán.