Profeco advierte sobre riesgo de choque o atropello en 8,000 vehículos Ford

Profeco advierte sobre riesgo de choque o atropello en 8,000 vehículos Ford
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 20:03:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 29 de septiembre del 2025. - La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) replicó el llamado a revisión de Ford Motor Company para más de 8,000 automóviles que presentan una falla en sus equipos y podrían sufrir o provocar un accidente.

Ford alertó a los propietarios por un problema en la cámara de visión trasera, que provoca que la imagen se congele mientras el auto está en reversa, mostrando una posición falsa del vehículo frente a su entorno.

Esta falla puede aumentar el riesgo de accidentes o colisiones, por lo que Ford actualizará el software del radio táctil conectado (CTR) de los autos afectados. La campaña de reparación no tiene fecha límite y, hasta el 5 de septiembre de 2025, la empresa no ha recibido reportes de daños ni de personas lesionadas.

Los autos que presentan la falla mencionada por Ford y Profeco son: 8 mil 375 vehículos de la marca Ford, modelo Maverick, correspondientes a los años 2022 a 2024.

Las reparaciones serán totalmente gratuitas. Para agendar la revisión y, de ser necesario, la reparación, los usuarios pueden contactar a distribuidores autorizados Ford o usar los siguientes medios:

  • Teléfono: 800 713 8466

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan en Veracruz restos de joven desaparecida en Huejutla, Hidalgo; Jimena Hernández llevaba desaparecida seis meses
Tragedia en Indonesia: colapso de colegio provoca la perdida de una vida y desapariciones
Hombre resulta herido tras ataque en la colonia Buenos Aires de Morelia
Escándalo en Michoacán: Habrían liberado a presunto asesino del periodista Armando Linares; él y su cómplice fueron grabados en video, pero eso no importó
Más información de la categoria
Escándalo en Michoacán: Habrían liberado a presunto asesino del periodista Armando Linares; él y su cómplice fueron grabados en video, pero eso no importó
Convierten hermanos Farías Álvarez a Michoacán en una fábrica de explosivos: Pueden hacer cientos de ellos a tan solo 500 pesos cada uno; Gobierno de AMLO lo sabía, pero no hizo nada
Aumenta número de jaguares en México, aunque la especie continúa amenazada
Cae presunto líder de facción de grupo delincuencial de Tabasco; operaba en Guanajuato
Comentarios