Profeco advierte sobre riesgo de choque o atropello en 8,000 vehículos Ford

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 20:03:49

Ciudad de México, a 29 de septiembre del 2025. - La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) replicó el llamado a revisión de Ford Motor Company para más de 8,000 automóviles que presentan una falla en sus equipos y podrían sufrir o provocar un accidente.

Ford alertó a los propietarios por un problema en la cámara de visión trasera, que provoca que la imagen se congele mientras el auto está en reversa, mostrando una posición falsa del vehículo frente a su entorno.

Esta falla puede aumentar el riesgo de accidentes o colisiones, por lo que Ford actualizará el software del radio táctil conectado (CTR) de los autos afectados. La campaña de reparación no tiene fecha límite y, hasta el 5 de septiembre de 2025, la empresa no ha recibido reportes de daños ni de personas lesionadas.

Los autos que presentan la falla mencionada por Ford y Profeco son: 8 mil 375 vehículos de la marca Ford, modelo Maverick, correspondientes a los años 2022 a 2024.

Las reparaciones serán totalmente gratuitas. Para agendar la revisión y, de ser necesario, la reparación, los usuarios pueden contactar a distribuidores autorizados Ford o usar los siguientes medios: