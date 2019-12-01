Balean a dos personas en la colonia Juárez de Morelia, Michoacán; resultaron heridas

Balean a dos personas en la colonia Juárez de Morelia, Michoacán; resultaron heridas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 19:46:48
Morelia, Michoacán, a 29 de spetiembre de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultaron dos personas que fueron atacadas a balazos en calles de la colonia Juárez de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles Nicolás Bravo y Veracruz de la referida colonia, habían atacado a balazos a dos personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, Guardia Civil y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un par de individuos que presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
