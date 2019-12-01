Reportan el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida flotando en el Río Pesquería en Nuevo León; autoridades trabajan para poder determinar la identidad del fallecido

Reportan el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida flotando en el Río Pesquería en Nuevo León; autoridades trabajan para poder determinar la identidad del fallecido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 19:30:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Monterrey, Nuevo León, a 29 de septiembre de 2025.- El día de hoy, autoridades en Escobedo, informaron el hallazgo de un hombre en el Río Pesquería, en el cruce de las calles Boulevard José López Portillo y Granada en la colonia Fernando Amilpa.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Escobedo arribaron al lugar, confirmando el hallazgo de un hombre ya sin signos vitales.

Elementos de la Fuerza Civil, Instituto de Criminalística, servicios periciales así como elementos de Protección Civil, también acudieron al lugar para poder sacar el cuerpo del rio y trasladarlo a servicio forense para los efectos de la ley.

Autoridades informaron que el cuerpo fue llevado al anfiteatro con el fin de realizarle una serie de procedimientos para poder determinar la identidad del hoy fallecido.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a ejecutado en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán; era guardia de seguridad 
Balean a dos personas en la colonia Juárez de Morelia, Michoacán; resultaron heridas
Reportan el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida flotando en el Río Pesquería en Nuevo León; autoridades trabajan para poder determinar la identidad del fallecido
Ultiman a tiros a un individuo en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Aumenta número de jaguares en México, aunque la especie continúa amenazada
Cae presunto líder de facción de grupo delincuencial de Tabasco; operaba en Guanajuato
Identifican al tirador de iglesia de Michigan; hay al menos 4 muertos
EEUU anuncia captura de 670 miembros de organización criminal de Jalisco en megaoperativo internacional
Comentarios