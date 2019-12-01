Reportan el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida flotando en el Río Pesquería en Nuevo León; autoridades trabajan para poder determinar la identidad del fallecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 19:30:07

Monterrey, Nuevo León, a 29 de septiembre de 2025.- El día de hoy, autoridades en Escobedo, informaron el hallazgo de un hombre en el Río Pesquería, en el cruce de las calles Boulevard José López Portillo y Granada en la colonia Fernando Amilpa.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Escobedo arribaron al lugar, confirmando el hallazgo de un hombre ya sin signos vitales.

Elementos de la Fuerza Civil, Instituto de Criminalística, servicios periciales así como elementos de Protección Civil, también acudieron al lugar para poder sacar el cuerpo del rio y trasladarlo a servicio forense para los efectos de la ley.

Autoridades informaron que el cuerpo fue llevado al anfiteatro con el fin de realizarle una serie de procedimientos para poder determinar la identidad del hoy fallecido.