Identifican a ejecutado en Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán; era guardia de seguridad 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 19:50:12
Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre del 2025. - Como José Daniel N., de 26 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en el fraccionamiento Villas del Pedregal, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos en el mismo asentamiento.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación esta tarde-noche de lunes, un individuo fue asesinado a balazos en calles del mencionado fraccionamiento.

Fue alertadas continuar con las indagatorias del caso, que el ahora occiso fue identificado como José Daniel N., de 26 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en el mismo fraccionamiento.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el crimen.

