Ataque armado en restaurante de Apaseo el Alto, Guanajuato, deja un saldo preliminar de 3 personas sin vida
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 17:48:29
Apaseo el Alto, Guanajuato, a 28 de enero de 2026.- Un ataque armado en la cabecera municipal dentro de un establecimiento, dejó como saldo preliminar de tres personas sin vida.

Poco después de las 16:00 horas de este miércoles, se reportaron descargas de arma de fuego sobre la avenida Miguel Alemán, sitio al que se desplazaron autoridades policiacas y socorristas tras el llamado de emergencia al 911.

Dentro del restaurante "Xochipilli", se encontraba un grupo de personas, de los cuales se ignora si se trata de comensales o trabajadores, a quienes un grupo armado les disparó en varias ocasiones, hasta quitarles la vida.

Una vez que culminaron el acto dieron parte a la Fiscalía Regional, colocando la cinta perimetral 

Minutos después arribaron Agentes de Investigación Criminal y Peritos trabajando en conjunto para esclarecer los hechos y esclarecer el triple crimen.

Noventa Grados
