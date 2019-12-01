Lluvias provocan inundaciones y complicaciones viales en distintos puntos de Morelia

Morelia, Michoacán, a 6 de julio de 2026.- Las intensas precipitaciones registradas la tarde de este lunes generaron afectaciones en la movilidad de la capital michoacana, al provocar inundaciones y encharcamientos en diversas vialidades, lo que derivó en el despliegue de corporaciones de auxilio y seguridad para supervisar las zonas de mayor riesgo.

El punto con la afectación más severa se localizó sobre la avenida Camelinas, a la altura de La Paloma, donde la acumulación de agua alcanzó niveles importantes y dificultó la circulación de vehículos.

Asimismo, se reportaron encharcamientos en distintos sectores de la ciudad, entre ellos la avenida Camelinas, a la altura de Lomas; el Periférico Paseo de la República, en las inmediaciones de Jardines del Rincón; la avenida Siervo de la Nación; la colonia Las Primaveras; la calle Bucareli, en la colonia Vasco de Quiroga; la calle Peribán, en Lomas de Guayangareo; la calle Loma Dorada, en la colonia La Esperanza; además de la avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de Tiníjaro y de la Técnica 107. También se registró acumulación de agua sobre la calle Rondanilla, en Ciudad Jardín.

Hasta el momento, las autoridades informaron que las lluvias no han provocado incremento en los niveles de ríos o drenes, ni se tienen reportes de vehículos varados, árboles caídos o postes derribados.

Las corporaciones de emergencia continúan con recorridos de vigilancia en las zonas con mayores afectaciones y exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al conducir, así como evitar cruzar calles inundadas mientras persistan las lluvias