Llevan a La Huacana, Turicato y Morelos el foro “DESCONEK-TATE y RECONEK-TATE

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero 2026.- la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a los municipios de La Huacana, Turicato y Morelos el Foro de Ciberseguridad “DESCONEK-TATE y RECONEK-TATE”, un espacio de orientación y diálogo que en su reciente jornada reunió a aproximadamente mil 300 personas en La Huacana, mil 400 en la localidad de Pururuán, municipio de Turicato, y mil 100 en el municipio de Morelos, entre estudiantes, madres, padres de familia, docentes y comunidades escolares de nivel secundaria y preparatoria.

Sobre el particular se informó que dichas actividades fueron impartidas por el personal de la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Cometidos a Través de Medios Cibernéticos y de la Dirección de Policía Cibernética de la Agencia de Investigación Criminal, quienes trabajan de manera permanente en la atención y prevención de delitos que se cometen en entornos digitales.

Más que una conferencia, el foro se convirtió en un encuentro cercano con las juventudes y sus familias, donde, mediante charlas, dinámicas y testimonios, se abordaron situaciones reales que pueden afectarles, como el ciberbullying, la extorsión digital, el grooming, el robo de identidad, el contacto con desconocidos, la exposición a contenidos inapropiados y el reclutamiento en línea. Todo ello reforzó la importancia de la comunicación en casa y del uso consciente de la tecnología, así como la necesidad de reconocer amenazas y fortalecer la confianza en el entorno digital.

Durante las ponencias, especialistas en ciberseguridad explicaron cómo los datos personales compartidos en Internet pueden ser utilizados de manera indebida, poniendo en riesgo la seguridad de niñas, niños y adolescentes. También se abordaron temas como el sexting, las redes sociales y el uso de plataformas digitales, brindando recomendaciones prácticas para prevenir situaciones de riesgo y reducir la exposición a amenazas digitales.

Con estas acciones, la FGE busca que las familias no se sientan solas ante los desafíos del mundo digital, al tiempo que empodera a la comunidad con herramientas prácticas de prevención y protección. Se promueven hábitos de seguridad e higiene digital en redes sociales, videojuegos y aplicaciones, impulsando una cultura más responsable, informada y resiliente para las nuevas generaciones.