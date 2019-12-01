Llegan 31 agentes motorizados a Zamora y Jacona, Michoacán, reforzarán acciones operativas

Llegan 31 agentes motorizados a Zamora y Jacona, Michoacán, reforzarán acciones operativas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 15:39:37
Zamora, Michoacán, 13 de diciembre de 2025.- Con la finalidad de reforzar las acciones operativas la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y autoridades de los tres órdenes de gobierno incrementaron la operatividad en los municipios de Zamora y Jacona, al sumar un equipo motorizado conformado por 31 agentes policiales.

Sobre el particular  se informó que como parte del Plan Paricutín, mandos y autoridades de la Guardia Civil (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado (FGE) y policías municipales participaron en el despliegue realizado en puntos estratégicos para fortalecer la vigilancia y prevenir delitos como el homicidio doloso y el robo en zonas bancarias y comerciales.

El compromiso es continuar garantizando la tranquilidad y bienestar de la población en esta temporada decembrina, así como tener una respuesta inmediata ante cualquier reporte.

Los agentes de la Guardia Civil que operan estos vehículos se encuentran capacitados para tener un manejo adecuado en caso de una persecución que ponga en riesgo a la ciudadanía.

