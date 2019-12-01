Liberan a aficionados de Tigres tras riña en partido vs América; seguirán su proceso en sus casas

Liberan a aficionados de Tigres tras riña en partido vs América; seguirán su proceso en sus casas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 11:22:31
Monterrey, Nuevo León, 20 de agosto del 2025.- Los tres aficionados de Tigres que fueron arrestados por agredir a un hombre dentro del Estadio Universitario, tras el duelo contra América, recuperaron su libertad, aunque siguen bajo investigación por distintos delitos.

Se trata de Erick, de 24 años; Alberto, de 52; y Víctor, de 54, quienes fueron liberados luego de justificar su detención provisional y debido a que en ese momento no se localizó a la víctima. Como medida cautelar, se les prohibió acercarse al Estadio Universitario y a cualquier otro evento deportivo.

La situación dio un giro el martes por la noche, cuando los agentes lograron contactar al afectado.

El hombre declaró cómo ocurrieron las agresiones dentro del inmueble, lo que permitió avanzar con la carpeta de investigación por lesiones y violencia en espectáculos deportivo; se prevé que el caso llegue a una audiencia inicial.

En cuanto a la riña registrada afuera del estadio, en las inmediaciones de la torre de Rectoría, las autoridades aún no han identificado a los responsables y el caso sigue bajo investigación.

Noventa Grados
