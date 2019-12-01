Liberan a 46 policías detenidos por privación de la libertad en Chiapas; solo quedan 2 bajo investigación

25 de Agosto de 2025
Huehuetán, Chiapas, a 25 de agosto 2025.- La justicia en Chiapas dejó en libertad bajo reserva de la Ley a un total de 46 de los 48 policías municipales de Huehuetán, que el pasado 19 de agosto fueron detenidos por privación ilegal de la libertad, en tanto que dos quedaron bajo investigación.

Tras la detención de los agentes de seguridad, por parte de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI) Pakal y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), los familiares de los señalados se manifestaron frente a la Presidencia Municipal de Huehuetán, para exigir información de su paradero.

Asimismo, personal de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal se encargó de custodiar la base de la Policía Municipal, mientras que los agentes estatales tomaron el control de la seguridad de ese municipio.

No obstante, durante la mañana del 25 de agosto, se informó que 46 policías municipales fueron puestos en libertad bajo reserva de Ley al vencer el término constitucional; en tanto dos quedaron detenidos a disposición de la FGE bajo investigación.

