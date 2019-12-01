Liberan a 20 personas privadas de la libertad en Sinaloa; estaban resguardadas en taller mecánico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 07:50:35
Culiacán, Sinaloa, 17 de noviembre del 2025.- Autoridades del estado de Sinaloa dieron a conocer la liberación de 20 personas, 17 hombres y 3 mujeres, quienes presuntamente se encontraban secuestrados; en la acción se aseguraron armas, municiones, teléfonos y otros objetos.

El operativo tuvo lugar en el Campo El Diez, en la zona sur de Culiacán, donde se localizó un taller mecánico en el que estaban privadas de la libertad las personas, todas ellas mayores de edad.

Al interior del inmueble se logró el decomiso de un arma larga tipo AR-15, un rifle de postas, ocho cargadores, 90 cartuchos, un inhibidor de señales de 12 antenas, dos chalecos tácticos con dos placas balísticas cada uno.

Así como de 18 teléfonos celulares, 21 cigarros de presunta mariguana, 23 dólares americanos, un vehículo Hyundai Tucson, con reporte de robo y 12 ponchallantas.

Las personas rescatadas fueron valoradas por paramédicos para establecer su estado de salud, para después ser trasladas ante las autoridades para los efectos correspondientes.

