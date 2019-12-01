Logran "histórico aseguramiento de armamento" en Quintana Roo; caen 2 operadores de grupo criminal jalisciense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 08:17:07

Benito Juárez, Quintana Roo, 17 de noviembre del 2025.- Autoridades federales y estatales del estado de Quintana Roo realizaron lo que se denominó como "un aseguramiento histórico de armamento" y detuvieron a dos presuntos integrantes de un grupo delincuencial jalisciense, informó el gabinete de seguridad federal.

Entre los arrestados está Marcos Josué N., identificado como operador logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y responsable de distribuir armas y equipo táctico en Benito Juárez, Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres. También fue detenido Ángel Roberto N., conocido como “El Flaco”.

El operativo ocurrió en Benito Juárez, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Marina detectaron a dos hombres, uno de ellos con una bolsa con presunta mariguana. Al intentar huir en dos vehículos fueron interceptados.

En los autos se aseguraron 32 armas largas, 14 armas cortas, 125 cargadores, silenciadores, granadas, miles de cartuchos, chalecos antibalas y prendas con logos del CJNG, además de diversas dosis de mariguana, cristal y cocaína.