Balean fachada de gimnasio en Zamora, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 10:20:49
Zamora, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- La mañana de este lunes sujetos desconocidos dispararon en varias ocasiones en contra de la fachada de un gimnasio de la colonia 20 de Noviembre de la ciduad de Zamora, Michoacán, por fortuna no se registraron victimas, informaron fuentes policíacas.

Respecto al hecho se informó que al rededor de las 06:20 horas operadores del C5 Sitec (911) fueron alertados sobre detonaciones de arma de fuego en el Circuito 20 de Noviembre esquina con la Avenida Rodolfo Paniagua.

Policías Municipales y Guardias Nacionales se movilizaron al lugar donde fueron notificados que los disparos los habían realizado en contra del establecimiento denominado "Gorila War Fitness", por lo que delimitaron la zona y solicitaron la intervención de la autoridad competente.

Minutos después llegaron Peritos Especializados y Policías Ministeriales de la Fiscalía General del Estado quienes recabaron en el sitio mas de 15 casquillos percutidos calibre 9mm, así mismo se entrevistaron con el encargado para iniciar la carpeta de investigación.

