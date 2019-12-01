"La gran mayoría no eran jóvenes": Claudia Sheinbaum sobre marcha de generación Z

"La gran mayoría no eran jóvenes": Claudia Sheinbaum sobre marcha de generación Z
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 10:44:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 17 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió este lunes a la marcha realizada el pasado sábado en la Ciudad de México y afirmó que la mayoría de los asistentes no eran jóvenes ni pertenecían a la generación Z, como se difundió en redes sociales.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo indicó que si se observaron algunos participantes jóvenes pero estos no representaron el grueso de la movilización.

La mandataria mexicana destacó que entre los asistentes se identificaron “caras muy conocidas de los que marcharon con la marea rosa”, incluyendo intelectuales y actores políticos que han participado de manera reiterada en movilizaciones opositoras.

Añadió que la composición del contingente reflejaba más una continuidad de grupos ya organizados que una ola generacional emergente.

La presidenta también comparó la convocatoria del sábado con la movilización de 2023, cuando la llamada marea rosa logró llenar la plancha del Zócalo capitalino.

En contraste, señaló que en esta ocasión “no llegaron a llenar el Zócalo”, lo que, a su juicio, evidencia una disminución en la capacidad de convocatoria del bloque opositor.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrestan a presunto homicida de un hombre en Penjamillo, Michoacán
En Jacona, Michoacán autoridades investigan lesiones de bala en un hombre
Balean fachada de gimnasio en Zamora, Michoacán
Aprehenden a agente del MP, de Michoacán, por presunta extorsión agravada
Más información de la categoria
Gobierno de México dará apoyo de 1,900 pesos bimestrales para transporte público de universitarios en Michoacán
Da Raúl Zepeda posesión a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la SSP Michoacán
"Gritos e insultos me hacen más fuerte": Claudia Sheinbaum demerita consignas en su contra y afirma que el pueblo la apoya
"La gran mayoría no eran jóvenes": Claudia Sheinbaum sobre marcha de generación Z
Comentarios