"La gran mayoría no eran jóvenes": Claudia Sheinbaum sobre marcha de generación Z

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 10:44:51

Ciudad de México, 17 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió este lunes a la marcha realizada el pasado sábado en la Ciudad de México y afirmó que la mayoría de los asistentes no eran jóvenes ni pertenecían a la generación Z, como se difundió en redes sociales.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo indicó que si se observaron algunos participantes jóvenes pero estos no representaron el grueso de la movilización.

La mandataria mexicana destacó que entre los asistentes se identificaron “caras muy conocidas de los que marcharon con la marea rosa”, incluyendo intelectuales y actores políticos que han participado de manera reiterada en movilizaciones opositoras.

Añadió que la composición del contingente reflejaba más una continuidad de grupos ya organizados que una ola generacional emergente.

La presidenta también comparó la convocatoria del sábado con la movilización de 2023, cuando la llamada marea rosa logró llenar la plancha del Zócalo capitalino.

En contraste, señaló que en esta ocasión “no llegaron a llenar el Zócalo”, lo que, a su juicio, evidencia una disminución en la capacidad de convocatoria del bloque opositor.