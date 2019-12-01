Aprehenden a agente del MP, de Michoacán, por presunta extorsión agravada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 10:15:01

Morelia, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- Brenda “N”, agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), quien es señalada de ser la presunta responsable del delito de extorsión agravada, fue aprehendida.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, la servidora pública Brenda “N”, quien se encontraba adscrita a la Fiscalía de Violencia Familiar, exigió a una víctima una suma monetaria a cambio de favorecerla en una audiencia inicial.

Esta conducta fue denunciada ante la Fiscalía de Asuntos Internos, donde se realizaron los actos de investigación y se obtuvieron los datos de prueba que permitieron establecer la probable responsabilidad de la agente del Ministerio Público en el delito de extorsión agravada, por lo que se resolvió ejercer acción penal y solicitar la respectiva orden de aprehensión, la cual fue obsequiada por el Juez de Control.

Dicho mandato judicial fue cumplimentado durante una acción interinstitucional llevada a cabo en colaboración con personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La investigada fue internada en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” y conducida ante el órgano jurisdiccional, que resolverá su situación jurídica el próximo 19 de noviembre. Mientras tanto, se determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.