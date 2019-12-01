Nuevo titular de SSP tiene el visto bueno de Harfuch, afirma Bedolla

Nuevo titular de SSP tiene el visto bueno de Harfuch, afirma Bedolla
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 10:04:47
Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre del 2025.- Tras la salida de Juan Carlos Oseguera Cortés de la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y la llegada de José Antonio Cruz Medina, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que éste cuenta con el visto bueno de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal detalló que Cruz Medina cuenta con la experiencia necesaria ante el ajuste que se avisora en la estrategia de seguridad con el “Plan Michoacán”, pues fue el encargado de desarrollar la Subsecretaría de Inteligencia de la SSP, además de que tiene experiencia en la Comisión Nacional Antisecuestro, con la secretaría de la Defensa, la Marina.

Consideró que en el nuevo secretario se tiene un perfil de alto nivel y sobretodo com buena coordinación con la federación, esto nos da la oportunidad, dijo, de que el ajuste de seguridad y de justicia tenga una visión clara de judicialización, justicia, cero impunidad.

Ramírez Bedolla apuntó que los meses de menor índice delictivo de homicidios dolosos y otros delitos en el estado, fueron con Oseguera Cortés al frente de la SSP, e incluso se llegó a tener 100 homicidios al mes, cuando al inicio de su gobierno eran aproximadamente 260.

