Elementos de la Guardia Civil enfrentarán el peso de la ley tras agresiones a periodistas: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 09:53:02

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que los elementos de la Guardia Civil que violentaron a periodistas en las recientes manifestaciones llevadas a cabo en la ciudad de Morelia, habrán de enfrentar el peso de la ley.

En conferencia de prensa semanal, el mandatario estatal enfatizó que los elementos ya fueron sometidos a los procedimientos administrativos correspondientes para que los elementos sean separados del cargo y que enfrenten el peso de la ley, para lo cual, se pedirá a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) que encabece la investigación.

“Mi solidaridad con los medios de comunicación”, dijo.

Agregó que su gobierno considera la libertad de expresión como un derecho máximo del ser humano y no es negociable, pues la visión de estado democrático pasa por el derecho a la información.

Ramírez Bedolla hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para desarrollar procesos de capacitación y sensibilización para el libre desarrollo del ejercicio periodístico; además, recalcó que se procurarán las acciones que permitan realizar la labor sin más riesgos de los que ya de por sí implica.