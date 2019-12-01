En Jacona, Michoacán autoridades investigan lesiones de bala en un hombre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 10:36:43

Jacona, Michoacán, 17 de noviembre del 2025.- La mañana de este lunes un hombre fue localizado al interior de su domicilio con una lesión de bala en la cabeza, autoridades de la FGE ya investigan el caso ya que al parecer se trató de un caso de intento de suicidio.

Por información recabada por este medio de comunicación en el lugar de los hechos, a las 07:30 horas en la base de la Dirección de Seguridad Pública Municipal recibieron un reporte sobre una persona lesionada por arma de fuego en la calle 20 de Noviembre a la altura del número 129, en la colonia Ejidal.

Los policías se movilizaron al lugar y confirmaron el hecho, por lo que pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio, dándose cita enseguida paramédicos de Protección Civil Municipal.

Los socorritas auxiliaron al señor Agustín H., A., de 49 años de edad, quien fue canalizado de urgencia a un nosocomio de Zamora para su atención médica.

La zona fue delimitada, ya que en el sitio localizaron el arma utilizada en el hecho, enseguida llego personal de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron las actuaciones periciales para iniciar la investigación.

Extraoficialmente se conoció que el ahora lesionado había sufrido un accidente y a raíz de eso sufrió depresión, por lo que atento contra su integridad física.